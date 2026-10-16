Путин сообщил о полном освобождении ЛНР

Луганская народная республика полностью перешла под контроль России, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер напомнил, что с начала года в зоне СВО освободили порядка 6,5 тысяч квадратных километров и 310 населенных пунктов.

«Под контролем Киевского режима остается чуть больше 10% территории Донецкой Республики и 16,5% Запорожской области. Луганская Народная Республика находится полностью под нашим контролем», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что после вторжения ВСУ в Курскую область перед российскими военными поставили задачу не только выбить противника с территории страны, но и создать зону безопасности.

Президент принял участие в совещании с командным составом во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.