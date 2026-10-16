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    Путин сообщил о полном освобождении ЛНР

    Фото: РИА «Новости»

    Луганская народная республика полностью перешла под контроль России, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    Российский лидер напомнил, что с начала года в зоне СВО освободили порядка 6,5 тысяч квадратных километров и 310 населенных пунктов.

    «Под контролем Киевского режима остается чуть больше 10% территории Донецкой Республики и 16,5% Запорожской области. Луганская Народная Республика находится полностью под нашим контролем», — отметил глава государства.

    Он подчеркнул, что после вторжения ВСУ в Курскую область перед российскими военными поставили задачу не только выбить противника с территории страны, но и создать зону безопасности.

    Президент принял участие в совещании с командным составом во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

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