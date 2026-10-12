Российские войска освободили Лидино в Донецкой Народной Республике и Никольское в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Лидино Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Военные группировки войск «Восток» продолжили продвигаться в глубину обороны ВСУ и освободили населенный пункт Никольское Запорожской области.

Также Минобороны сообщило, что ВС России «Геранью» нанесли удары по четырем локомотивам ВСУ в районах Одессы, Кривого Рога и Пятихатки Днепропетровской области.

До этого на Краснолиманском направлении дроноводы «Запада» поразили британский бронеавтомобиль Mastiff с украинскими боевиками. Министерство опубликовало кадры с работой российских бойцов. ВСУ пытались перебросить бронемашину для усиления подразделений, однако ВС России выявили движение техники во время воздушной разведки.