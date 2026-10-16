Путин заявил, что осталось освободить 10% территории ДНР

Чуть более 10% территории Донецкой Народной Республики и 16,5% Запорожской области остаются под контролем украинских войск. Такие данные привел президент России Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск .

«Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территории Донецкой Народной Республики и 16,5% Запорожской области», — сказал он.

При этом Луганская Народная Республика, как заявил президент, полностью находится под контролем российских войск.

Во время совещания начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов также доложил Путину о начале массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

По его словам, российское военное командование определило перечень энергетических объектов, по которым планируется наносить удары. Для их поражения также рассчитали необходимое количество сил и средств.