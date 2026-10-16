Путин заявил, что осталось освободить 10% территории ДНР
Чуть более 10% территории Донецкой Народной Республики и 16,5% Запорожской области остаются под контролем украинских войск. Такие данные привел президент России Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.
«Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территории Донецкой Народной Республики и 16,5% Запорожской области», — сказал он.
При этом Луганская Народная Республика, как заявил президент, полностью находится под контролем российских войск.
Во время совещания начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов также доложил Путину о начале массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
По его словам, российское военное командование определило перечень энергетических объектов, по которым планируется наносить удары. Для их поражения также рассчитали необходимое количество сил и средств.