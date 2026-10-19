Минобороны: ВС РФ поразили сухогруз, который доставлял грузы для ВСУ в Одессу

Российские военные поразили сухогруз, который доставлял в Одессу грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Сухогруз атаковали при переходе морем.

Ранее стало известно, что ВС России освободили Омельник в Запорожской области. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток». Поражение нанесли живой силе и технике противника. ВСУ лишились 165 человек личного состава, а также потеряли боевую бронированную машину и пять автомобилей.

Президент Владимир Путин сообщал о полном освобождении ЛНР. Также он отметил, что осталось освободить 10% территории ДНР.