Вооруженные силы России освободили за сутки еще два населенных пункта в Харьковской области — Варваровку и Николаевку. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«Подразделениями группировки войск „Север“ установлен контроль над населенными пунктами Варваровка и Николаевка Харьковской области», — уточнили в министерстве.

Всего за прошедшую неделю ВС России освободили 12 населенных пунктов в зоне спецоперации.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» освободили 142 здания и уничтожили до 25 солдат ВСУ в Доброполье.

До этого ВС России взяли под контроль Лидино в ДНР и Никольское в Запорожской области.