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    ВС России освободили Варваровку и Николаевку в Харьковской области

    Фото: РИА «Новости»

    Вооруженные силы России освободили за сутки еще два населенных пункта в Харьковской области — Варваровку и Николаевку. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «Подразделениями группировки войск „Север“ установлен контроль над населенными пунктами Варваровка и Николаевка Харьковской области», — уточнили в министерстве.

    Всего за прошедшую неделю ВС России освободили 12 населенных пунктов в зоне спецоперации.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» освободили 142 здания и уничтожили до 25 солдат ВСУ в Доброполье.

    До этого ВС России взяли под контроль Лидино в ДНР и Никольское в Запорожской области.

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