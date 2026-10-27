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    В районе Алешек начал действовать «режим тишины»

    Фото: РИА «Новости»

    «Режим тишины» начал действовать в районе населенного пункта Алешки Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

    «В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области, Вооруженными Силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен „режим тишины“ с 4:00 по московскому времени 27 октября 2026 года», — отметили в сообщении ведомства.

    За прошлую неделю боевики ВСУ ударили по Алешкам более 120 раз. Еще 18 раз село атаковали с помощью артиллерии.

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что Россия и Украина выполнят все договоренности по гуманитарной миссии в Алешках. Переговоры с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом прошли в онлайн-формате.

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