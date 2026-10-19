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    «Открытое глумление». Мирошник осудил атаку ВСУ на похоронную процессию в ЛНР

    Мирошник назвал актом глумления удар ВСУ по похоронной процессии в Первомайске

    Фото: РИА «Новости»

    Украина продемонстрировала запредельный бесчеловечный акт и открытое глумление над традиционными устоями, атаковав беспилотниками похоронную процессию в Первомайске в ЛНР. Об этом в телеграм-канале написал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Дипломат отметил, что сложно выдумать что-то более бесчеловечное. Киев открыто глумится над традиционными для россиян устоями.

    «В этом поступке звериная желчь и ненависть ублюдка, держащего в руках пульт управления беспилотника и смотрящего через камеры дрона в глаза своей жертве, везущей на погост тело близкого человека», — написал Мирошник.

    Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в Первомайске погибли три мирных жителя, когда украинский беспилотник атаковал машину ритуальной службы. В момент удара они перевозили умершего.

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