ВС России ударили по инфраструктуре порта Измаил

Российские войска атаковали в Одесской области инфраструктуру порта Измаил, которая использовалась ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также ВС России ударили в порту Одесса по двум морским судам, которые перевозили военные грузы.

В оборонном ведомстве подтвердили, что российская армия продолжает поражать с помощью беспилотников украинские объекты портовой инфраструктуры и сухогрузы, использующиеся в интересах ВСУ.

Ранее военные атаковали транспортно-логистический центр «Эпицентр» в Хмельницком. В Минобороны уточнили, что объект задействовали для хранения и распределения грузов в интересах украинских боевиков. Также под удар ВС России в порту Одесса попало судно с грузами военного и двойного назначения.

В тот же день войска поразили в республике четыре теплоэлектроцентрали, которые поставляли электроэнергию на объекты военно-промышленного комплекса.