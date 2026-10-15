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    ВС России ударили по инфраструктуре порта Измаил

    Фото: РИА «Новости»

    Российские войска атаковали в Одесской области инфраструктуру порта Измаил, которая использовалась ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Также ВС России ударили в порту Одесса по двум морским судам, которые перевозили военные грузы.

    В оборонном ведомстве подтвердили, что российская армия продолжает поражать с помощью беспилотников украинские объекты портовой инфраструктуры и сухогрузы, использующиеся в интересах ВСУ.

    Ранее военные атаковали транспортно-логистический центр «Эпицентр» в Хмельницком. В Минобороны уточнили, что объект задействовали для хранения и распределения грузов в интересах украинских боевиков. Также под удар ВС России в порту Одесса попало судно с грузами военного и двойного назначения.

    В тот же день войска поразили в республике четыре теплоэлектроцентрали, которые поставляли электроэнергию на объекты военно-промышленного комплекса.

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