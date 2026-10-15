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    Путин отметил роль бизнеса в помощи участникам СВО

    Фото: РИА «Новости»

    Президент Владимир Путин отметил роль российского бизнеса в помощи бойцам и ветеранам специальной операции. Глава государства выступил с обращением по случаю 25-летия общественной организации «Деловая Россия».

    «Отмечу образовательные, культурные, экологические, волонтерские и благотворительные инициативы делового сообщества, помощь бойцам и ветеранам специальной военной операции, их семьям», — сказал российский лидер.

    Он также указал на участие компаний в благоустройстве общественных пространств, реализации мастер-планов развития городов и поселков, корпоративных демографических программах компаний и предприятий, направленных на поддержку работников и семей с детьми.

    Путин заявил, что правительство продолжает поддерживать отечественный бизнес.

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