Лантратова обсудила с омбудсменом Украины миссию в Алешках

Россия и Украина выполнят все договоренности по гуманитарной миссии в Алешках. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова .

По ее словам, переговоры с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом прошли в онлайн-формате. Главной темой встречи стала гуманитарная миссия в городе.

«Обсудили ранее согласованные детали. <…> Взятые на себя обязательства выполняют обе стороны», — указала Лантратова.

Она проинформировала коллегу о введении режима тишины с российской стороны. Он начал действовать с 04:00 по московскому времени 27 октября. Лубинец, в свою очередь, сообщил, что прекращение огня начнется в 03:00. Омбудсмен отметила, что речь идет об одном и том же моменте.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал гуманитарную миссию в Алешках.