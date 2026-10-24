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    Лантратова обсудила с омбудсменом Украины миссию в Алешках

    Фото: РИА «Новости»

    Россия и Украина выполнят все договоренности по гуманитарной миссии в Алешках. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

    По ее словам, переговоры с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом прошли в онлайн-формате. Главной темой встречи стала гуманитарная миссия в городе.

    «Обсудили ранее согласованные детали. <…> Взятые на себя обязательства выполняют обе стороны», — указала Лантратова.

    Она проинформировала коллегу о введении режима тишины с российской стороны. Он начал действовать с 04:00 по московскому времени 27 октября. Лубинец, в свою очередь, сообщил, что прекращение огня начнется в 03:00. Омбудсмен отметила, что речь идет об одном и том же моменте.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал гуманитарную миссию в Алешках.

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