СМИ узнали, что лидеры ЕС призовут Зеленского поменьше критиковать Трампа

Главы государств Евросоюза намерены обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом смягчить публичную критику в адрес американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Financial Times.

По мнению европейских руководителей, критические высказывания Зеленского могут лишь ухудшить и без того испорченные отношения между Украиной и США. По информации издания, послание со стороны 27 лидеров Евросоюза будет «сочувствующим, но твердым», его донесут до главы Украины 16 октября на закрытой встрече на полях саммита ЕС.

«Это может быть правдой, но не всегда обо всем нужно громко заявлять», — отметил неназванный собеседник издания, комментируя жалобы Зеленского.

Ранее украинский президент заявил, что чувствует себя преданным из-за дизельной сделки, которую глава Белого дома заключил с Россией. Он посетовал, что теряет столь сильного партнера.