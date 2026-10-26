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    ВСУ ударили более 120 раз по Алешкам за неделю

    Минобороны: за неделю по Алешкам ударили более 120 БПЛА

    Фото: РИА «Новости»

    Более 120 ударов беспилотниками по Алешкам и основным дорогам к ним нанесли боевики ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

    По данным ведомства, еще 18 раз Алешки атаковали с помощью артиллерии. Представители группировки войск «Днепр» каждый день проводят инженерную разведку и очищают основные пути подъезда к населенному пункту от взрывоопасных предметов.

    Ранее стало известно, что почти 300 украинских БПЛА сбили ночью над регионами России. Во время ночной атаки в Воронежской области дрон ударил по вагону пассажирского поезда Анапа — Москва. В результате пять человек пострадали. Движение поездов приостановили из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

    Также при атаке ВСУ в регионе погибли два местных жителя. Еще 17 человек, в том числе ребенок, получили ранения.

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