К пожизненным срокам в России приговорили 85 боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил первый заместитель главы СКР Эдуард Кабурнеев на совещании в Донецке, его слова привела пресс-служба Следкома.

C 2014 года сотрудники СК возбудили более 11 тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима. Расследования 1215, в которых фигурируют 1552 военнослужащих ВСУ, завершили. В отношении 1265 из них вынесли обвинительные приговоры.

В Следкоме также продолжают расследовать преступления, связанные с атаками БПЛА на гражданские объекты в России. Специалисты зафиксировали факты применения дронов, поставленных на Украину западными странами. Например, это швейцарские Lord и австралийские Sticker.

При производстве беспилотников использовали комплектующие из Великобритании, США, Германии, Чехии, Италии и других стран. За причастность к атакам на инфраструктуру в Волгограде и Чувашии заочно предъявили обвинение командиру 19-й ракетной бригады «Святая Варвара» ВФУ Ростиславу Карпуше.

Ранее представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала, что за год число детей, совершивших теракты и диверсии, выросло в два раза.