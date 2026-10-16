Президент Украины Владимир Зеленский и его команда уничтожили свою страну. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax .

«Он говорит, что хочет урегулирования — но нет. Я не большой поклонник Зеленского, они уничтожили эту страну», — отметил американский лидер.

Он рассказал об увиденном недавно интервью с жительницей Украины. Женщина обвинила президента в уничтожении государства и гибели мужчин. Политика Зеленского, по ее словам, привела к тому, что украинцы массово возвращаются с фронта калеками без рук и ног, попадают в психиатрические лечебницы или вовсе гибнут.

Также Трамп сравнил главу киевского режима с создателем передвижного цирка, американским шоуменом Финеасом Тейлором Барнумом. Основами бизнеса последнего были демонстрация человеческих уродств и манипуляция общественным мнением.