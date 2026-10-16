Российская армия установила полный контроль над трассой Волчанск — Бударки, по которой украинские боевики пытались прокладывать логистические маршруты. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщил ТАСС .

Контроль над дорогой перешел группировке войск «Север». В оборонном ведомстве добавили, что по трассе ВСУ планировали перевозить боеприпасы и продовольствие на свои огневые позиции.

анее российские войска освободили в Харьковской области села Варварка и Николаевка. Контроль над ними установили бойцы «Севера». Всего за неделю ВС России заняли 12 населенных пунктов в зоне СВО.

За этот период российская армия также нанесла один массированный и семь групповых ударов по логистическим и телекоммуникационным центрам Украины. Целями стали объекты инфраструктуры украинских портов, с помощью которых обеспечивалось ранение и распределение грузов военного назначения.