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    Силы ПВО за ночь сбили 136 беспилотников ВСУ над Россией

    Фото: РИА «Новости»

    За ночь российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 136 украинских беспилотников над страной. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «В течение прошедшей ночи (с 20:00 19 октября до 08:00 20 октября) дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 136 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

    БПЛА ликвидировали над Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской, Калужской, Орловской, Липецкой, Псковской, Смоленской, Рязанской, Тверской, Тамбовской и Тульской областями, а также над Московским регионом.

    Утром губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что после атаки БПЛА на одном из предприятий началось возгорание. В результате происшествия никто не пострадал, на месте работают специалисты экстренных служб.

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