Украинские беспилотники засекли над пятью регионами России

В течение дня 20 октября над пятью регионами России и акваторией Черного моря военные уничтожили 90 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

С 08:00 до 20:00 силы ПВО перехватили и сбили 90 БПЛА самолетного типа. Их засекли над Крымом, акваторией Черного моря, Воронежской областью, а также приграничными Брянской, Белгородской и Курской областями.

Днем 19 октября дежурными средствами ПВО обезвредили 13 украинских беспилотников. Они пролетали над четырьмя регионами, включая Пермский край.

В ночь на 20 октября военные остановили попытку атаки 136 беспилотниками. Украинские летательные аппараты находились в небе над Калужской, Псковской, Рязанской областями и другими регионами.