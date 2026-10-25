360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Силы ПВО уничтожили 38 БПЛА ВСУ в небе над Россией

    Фото: РИА «Новости»

    Силы противовоздушной обороны за день сбили 38 БПЛА ВСУ над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «В течение дня в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных средств», — уточнило военное ведомство.

    В Минобороны отметили, что российские военные ликвидировали вражеские беспилотники над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Пермской, Смоленской и Тверской областями, а также над акваторией Черного моря.

    Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщил, что при атаке украинских беспилотников пострадали четыре человека, в числе которых — три сотрудника скорой помощи.

    Читайте также

    Группировка «Север» продолжит расширять полосу безопасности — Герасимов

    В Гамбурге начался судебный процесс по делу о подрыве «Северных потоков»

    ВС России нанесли массированный удар по целям на Украине

    Силы ПВО сбили 883 беспилотника над российскими регионами

    ПВО сбила 373 украинских беспилотника за ночь над Россией

    Силы ПВО уничтожили 48 украинских БПЛА на подлете к Москве

    Путин назвал заметное событие в зоне СВО

    В Воронежской области сбили 32 беспилотника за ночь

    Средства ПВО за ночь сбили 70 беспилотников ВСУ над Тульской областью

    Дроновод «Центра» отправил БПЛА в пике и поразил блиндаж ВСУ с высоты 800 м

    Лавров назвал приоритетом России устранение угроз из-за развязанной Западом войны

    Театральную программу ко Дню многодетной семьи провели в Люберцах