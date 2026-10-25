Силы ПВО уничтожили 38 БПЛА ВСУ в небе над Россией

Силы противовоздушной обороны за день сбили 38 БПЛА ВСУ над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение дня в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных средств», — уточнило военное ведомство.

В Минобороны отметили, что российские военные ликвидировали вражеские беспилотники над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Пермской, Смоленской и Тверской областями, а также над акваторией Черного моря.

Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщил, что при атаке украинских беспилотников пострадали четыре человека, в числе которых — три сотрудника скорой помощи.