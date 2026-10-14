В Гамбурге начался судебный процесс по делу о подрыве «Северных потоков»
Высший земельный суд в Гамбурге начал заседание по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого обвиняют в организации подрыва газопроводов «Северный поток» и Северный поток — 2». Об этом сообщило РИА «Новости».
Представитель федеральной прокуратуры ФРГ зачитал обвинение. По его словам, обвиняемый действовал по поручению властей Украины.
Подсудимого доставили в зал суда под конвоем. На заседании присутствуют представители немецкой прокуратуры, адвокаты и журналисты.
Газопроводы подорвали в Балтийском море 26 сентября 2022 года. Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии и экстрадировали в ФРГ.
В августе 2026 года в руки правоохранителей также попал украинский водолаз, которого подозревают в непосредственном исполнении диверсии.
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