В Гамбурге начался судебный процесс по делу о подрыве «Северных потоков»

Высший земельный суд в Гамбурге начал заседание по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого обвиняют в организации подрыва газопроводов «Северный поток» и Северный поток — 2». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Представитель федеральной прокуратуры ФРГ зачитал обвинение. По его словам, обвиняемый действовал по поручению властей Украины.

Подсудимого доставили в зал суда под конвоем. На заседании присутствуют представители немецкой прокуратуры, адвокаты и журналисты.

Газопроводы подорвали в Балтийском море 26 сентября 2022 года. Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии и экстрадировали в ФРГ.

В августе 2026 года в руки правоохранителей также попал украинский водолаз, которого подозревают в непосредственном исполнении диверсии.