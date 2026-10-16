Путин назвал заметное событие в зоне СВО

Глава России Владимир Путин посетил пункт управления объединенной группировкой войск. На встрече с военными президент в числе прочего высказался и о Доброполье, политика процитировало РИА «Новости» .

О том, что Доброполье войска России взяли под полный контроль, главе государства доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Президент Путин отметил, что речь идет о «заметном событии, которое открывает путь к границам ДНР».

Освобождение Доброполья, добавил политик, стало очевидным успехом российских войск.

Глава государства также раскрыл данные о текущем соотношении сил и подконтрольных территориях. На данный момент украинские войска удерживают лишь около 10% территории ДНР.

Освобождение этой республики Владимир Путин назвал одной из главных задач спецоперации.

Доброполье находится в северо-западной части Донецкой Народной Республики. Это крупный транспортный и промышленный узел региона. Всего с начала года в зоне СВО ВС России освободили 310 населенных пунктов.