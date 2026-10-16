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    Путин назвал заметное событие в зоне СВО

    Путин: взятие Доброполья — заметное событие, открывающее путь к границам ДНР

    Фото: РИА «Новости»

    Глава России Владимир Путин посетил пункт управления объединенной группировкой войск. На встрече с военными президент в числе прочего высказался и о Доброполье, политика процитировало РИА «Новости».

    О том, что Доброполье войска России взяли под полный контроль, главе государства доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Президент Путин отметил, что речь идет о «заметном событии, которое открывает путь к границам ДНР».

    Освобождение Доброполья, добавил политик, стало очевидным успехом российских войск.

    Глава государства также раскрыл данные о текущем соотношении сил и подконтрольных территориях. На данный момент украинские войска удерживают лишь около 10% территории ДНР.

    Освобождение этой республики Владимир Путин назвал одной из главных задач спецоперации.

    Доброполье находится в северо-западной части Донецкой Народной Республики. Это крупный транспортный и промышленный узел региона. Всего с начала года в зоне СВО ВС России освободили 310 населенных пунктов.

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