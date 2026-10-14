360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Воронежской области сбили 32 беспилотника за ночь

    Фото: РИА «Новости»

    Силы противовоздушной обороны ликвидировали 32 беспилотника за ночь в Воронежской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.

    «Всего вечером 13 октября и минувшей ночью дежурными силами ПВО в двух городских округах и девяти районах Воронежской области было обнаружено и уничтожено 32 беспилотных летательных аппарата», — отметил он.

    По неуточненной информации, в результате ЧП никто не пострадал, разрушений тоже не зафиксировали.

    Утром 14 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО ликвидировали 160 украинских дронов над регионом. БПЛА уничтожили в Каменске-Шахтинском и восьми районах. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

    Атаку БПЛА отразили и в Саратовской области. В результате ЧП несколько жилых домов получили повреждения. По предварительным данным, один человек погиб.

    Читайте также

    На подлете к Москве уничтожили 180 БПЛА

    Фейк: после атаки на дата-центры «Яндекса» упала активность пророссийских ботов

    Силы ПВО сбили 883 беспилотника над российскими регионами

    На подлете к Москве уничтожили 180 БПЛА

    Фейк: после атаки на дата-центры «Яндекса» упала активность пророссийских ботов

    Силы ПВО сбили 883 беспилотника над российскими регионами