В Воронежской области сбили 32 беспилотника за ночь

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 32 беспилотника за ночь в Воронежской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев .

«Всего вечером 13 октября и минувшей ночью дежурными силами ПВО в двух городских округах и девяти районах Воронежской области было обнаружено и уничтожено 32 беспилотных летательных аппарата», — отметил он.

По неуточненной информации, в результате ЧП никто не пострадал, разрушений тоже не зафиксировали.

Утром 14 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО ликвидировали 160 украинских дронов над регионом. БПЛА уничтожили в Каменске-Шахтинском и восьми районах. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Атаку БПЛА отразили и в Саратовской области. В результате ЧП несколько жилых домов получили повреждения. По предварительным данным, один человек погиб.