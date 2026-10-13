Силы ПВО уничтожили 48 украинских БПЛА на подлете к Москве

Дежурные системы ПВО уничтожили на подлете к Москве 48 украинских беспилотников. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Первое сообщение о 10 сбитых БПЛА Собянин опубликовал в 22:45. Через час московский мэр написал о еще 15 уничтоженных дронах.

В 2:23 13 октября Собянин уведомил о еще 10 беспилотниках, сбитых на подлете к российской столице. Еще 13 беспилотников сбили в 03:42.

Накануне днем российские зенитчики уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа. Цели перехватывали с 08:00 по 20:00 по московскому времени, под ударом были четыре региона РФ.

За прошлую ночь российские системы ПВО ликвидировали 151 беспилотник ВСУ. Беспилотники сбивали над Белгородской, Калужской, Брянской, Курской, Смоленской, Ростовской, Тверской, Ярославской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом и Черным морем.