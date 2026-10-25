В Белгородской области три сотрудника скорой пострадали при атаке ВСУ

В Белгородской области при атаке украинских дронов пострадали три сотрудника скорой помощи. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Всего ранения получили четыре человека. Медики попали под удар в селе Головчино Грайворонского округа.

Мужчину и женщину с осколочными ранениями, а также еще одну сотрудницу с акубаротравмой доставили в медучреждение. Позже их переведут в областную больницу.

Еще одному мужчине повредил предплечье сбитый беспилотник в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. За помощью он обратился самостоятельно.

Во время ночной атаки на Белгородскую область ранения получили еще 14 человек. Один мирный житель погиб. Восемь раненых сейчас находятся в больницах города на стационарном лечении.