Театральную программу ко Дню многодетной семьи провели в Люберцах

Более 50 человек приняли участие в иммерсивном мероприятии «Русский быт», организованной в День многодетной семьи Московской области. Среди посетителей — родные ветеранов и участников специальной военной операции.

Руководитель Женского клуба СВО при Ассоциации ветеранов СВО Люберец Наталья Кулагина отметила, что по приглашению председателя Люберецкого отделения Союза женщин России Елены Верховых, активистов и депутатов партии «Единая Россия» многодетные семьи бойцов посетили сказочное иммерсивное представление.

Главы их семей сейчас находятся в зоне боевых действий, и задача организаторов — сделать все, чтобы родные защитников знали: они не одни.

Участникам предложили интерактивный формат знакомства с историей: гости смогли погрузиться в атмосферу традиционного русского быта. Член Женского клуба СВО Алеся Давранова поделилась впечатлениями.

«Столько эмоций, смеха и искреннего восторга в глазах ребят! И именно в такие моменты понимаешь: это в жизни — самое главное», — отметила она.

После представления гостей ждали творческие мастер-классы и чаепитие с угощением.