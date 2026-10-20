Дроновод «Центра» отправил БПЛА в пике и поразил блиндаж ВСУ с высоты 800 м

Российские военнослужащие уничтожили блиндаж ВСУ, в котором противник оборудовал три пункта управления беспилотниками. Об этом рассказал оператор «Молнии-2» 506-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Альберт Толстогузов, видео Минобороны опубликовал ТАСС .

По его словам, полет был тяжелый из-за работы РЭБ противника. Ударный БПЛА «Молния-2» пролетела 800 метров. Кроме того, во время полета перехватывали видео с других беспилотников.

«Поднялись на 800 метров над целью, понимали, что надо уже работать, иначе птица просто потеряется. Начали пикировать. Пикировали с 800 метров, и удача сыграла. Попали ровно в блиндаж и уничтожили», — сказал боец.

В военном ведомстве уточнили, что уничтожение всех целей подтвердили данные объективного контроля.

Ранее офицер с позывным Карта сообщал, что с начала сентября артиллеристы и операторы «Молний-2» 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» поразили более 110 вражеских укреплений в Харьковской области.