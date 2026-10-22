Средства ПВО за ночь сбили 70 беспилотников ВСУ над Тульской областью

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 70 украинских беспилотников в Тульской области за ночь. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере «Макс» .

«Минувшей ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 70 украинских беспилотников», — написал он.

Глава региона отметил, что в результате ЧП никто не пострадал. В частных домах в Заокском районе и Туле зафиксировали повреждения.

Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Троицком административном округе города во время атаки беспилотников пострадали два человека. Им оказали всю необходимую помощь.

Также градоначальник отметил, что в период с 20:30 21 октября до 04:00 утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 беспилотников. Большую часть дронов уничтожили на дальних рубежах.