360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Средства ПВО за ночь сбили 70 беспилотников ВСУ над Тульской областью

    Фото: РИА «Новости»

    Силы противовоздушной обороны ликвидировали 70 украинских беспилотников в Тульской области за ночь. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере «Макс».

    «Минувшей ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 70 украинских беспилотников», — написал он.

    Глава региона отметил, что в результате ЧП никто не пострадал. В частных домах в Заокском районе и Туле зафиксировали повреждения.

    Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Троицком административном округе города во время атаки беспилотников пострадали два человека. Им оказали всю необходимую помощь.

    Также градоначальник отметил, что в период с 20:30 21 октября до 04:00 утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 беспилотников. Большую часть дронов уничтожили на дальних рубежах.

    Читайте также

    Два человека пострадали при атаке БПЛА на Москву

    Силы ПВО с полуночи сбили 163 БПЛА, летевших в направлении Москвы

    Силы ПВО сбили 25 летевших на Москву БПЛА

    Два человека пострадали при атаке БПЛА на Москву

    Силы ПВО с полуночи сбили 163 БПЛА, летевших в направлении Москвы

    Силы ПВО сбили 25 летевших на Москву БПЛА