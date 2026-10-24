ВС России нанесли массированный удар по целям на Украине

Минобороны сообщило об ударах по инфраструктуре ВСУ в 147 районах

Российские военные нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также по местам запуска и хранения дальнобойных беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, в операции участвовали ударные беспилотники, оперативно-тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска российских группировок войск.

Кроме того, под удар попали пункты временной дислокации иностранных наемников и украинских вооруженных формирований. Всего поражение целей зафиксировали в 147 районах.

Ранее начальник отделения противодействия БПС 11-го армейского корпуса группы войск «Север» с позывным Карта рассказал, что военные с начала октября с помощью FPV-дронов и коптеров ликвидировали более 150 складов ВСУ с боекомплектом, провиантом и горюче-смазочными материалами.