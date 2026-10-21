ПВО сбила 373 украинских беспилотника за ночь над Россией

Российские средства ПВО прошлой ночью ликвидировали 373 украинских беспилотника над 13 регионами страны и одной акваторией. Об этом сообщили в Минобороны .

По данным ведомства, с 20:00 20 октября до 08:00 21 октября уничтожали дроны в небе над Курской, Смоленской, Тверской, Калужской, Орловской, Новгородской, Белгородской, Брянской, Тульской и Рязанской областями.

Помимо этого, беспилотники ВСУ сбили над акваторией Черного моря, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Ранее украинские военные атаковали автомобиль ритуальной службы в Первомайске в Луганской Народной Республике. В момент удара машина перевозила умершего. В результате три человека погибли.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал эту атаку запредельным бесчеловечным актом и глумлением над традициями россиян.