Лавров назвал приоритетом России устранение угроз из-за развязанной Западом войны

Сегодня главная задача России — обеспечить свою безопасность на западном направлении, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщил ТАСС .

«Сейчас наш приоритет — надежно устранить все угрозы, существующие на западном направлении, прежде всего, в результате войны, которую развязал против России Запад руками украинцев», — подчеркнул глава МИД. Также необходимо защитить честь и достоинство людей русской культуры, их право на родной язык и веру, добавил он.

Лавров напомнил, что с 2008 года Россия много раз предлагала заключить договоренности о равной и неделимой безопасности, но ее инициативы отвергали. Министр указал, что оздоровить обстановку в Евразии и придать импульс формированию многополярного миропорядка на основе баланса интересов, международного права и Устава ООН поможет достижение целей специальной военной операции.

Также Лавров заявил, что Запад больше не сможет «заказывать музыку».