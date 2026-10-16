Группировка «Север» продолжит расширять полосу безопасности — Герасимов
Герасимов: группировка «Север» продолжит расширять полосу безопасности
Группировка войск «Север» продолжает выполнять задачу по расширению полосы безопасности. Об этом рассказал начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в ходе доклада президенту Владимиру Путину, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Группировка войск „Север“ продолжает расширение полосы безопасности вдоль российско-украинской границы, в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины», — отметил докладчик.
Герасимов обратил внимание, что полностью завершено уничтожение двухтысячной группировки противника, окруженной в северо-восточной части Харьковской области. Российская армия освободила более 460 квадратных километров территории и 28 населенных пунктов. Войска продолжают наступление в Сумской области.
Ранее ВС России поразили крупнейшее хранилище дронов ВСУ в Киеве.