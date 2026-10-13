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    Силы ПВО сбили 883 беспилотника над российскими регионами

    Фото: РИА «Новости»

    Силы противовоздушной обороны ликвидировали 883 беспилотника за сутки над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «Средствами противовоздушной обороны сбиты 883 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

    Сегодня утром в министерстве сообщили, что системы ПВО за ночь нейтрализовали над регионами 604 украинских дрона. БПЛА ликвидировали над Брянской, Орловской, Белгородской, Тульской, Калужской, Курской, Тверской, Воронежской, Рязанской, Липецкой, Ростовской и Смоленской областями, а также над Черным морем, Московским регионом, Ставропольском и Краснодарским краями.

    Помимо этого, утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в сторону Московского региона летели 417 украинских беспилотников, 65 из них ликвидировали на подлете к столице.

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