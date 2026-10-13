Силы ПВО сбили 883 беспилотника над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 883 беспилотника за сутки над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 883 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Сегодня утром в министерстве сообщили, что системы ПВО за ночь нейтрализовали над регионами 604 украинских дрона. БПЛА ликвидировали над Брянской, Орловской, Белгородской, Тульской, Калужской, Курской, Тверской, Воронежской, Рязанской, Липецкой, Ростовской и Смоленской областями, а также над Черным морем, Московским регионом, Ставропольском и Краснодарским краями.

Помимо этого, утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в сторону Московского региона летели 417 украинских беспилотников, 65 из них ликвидировали на подлете к столице.