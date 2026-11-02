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    Силы ПВО уничтожили 28 летевших на Москву беспилотников

    Фото: РИА «Новости»

    Силы противовоздушной обороны за последний час ликвидировали 28 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

    Он написал в 23:04 по московскому времени, что российские военнослужащие уничтожили восемь беспилотников, летевших на Москву. Спустя 24 минуты уточнил, что силы ПВО ликвидировали еще 10 БПЛА.

    «Десять беспилотников уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — добавил Собянин в 23:46.

    Ранее Минобороны сообщало, что дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 1 ноября ликвидировали 235 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, в том числе над Московским.

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