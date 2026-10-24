Мэр Орла рассказал о повреждениях в городе после атаки ВСУ

Парахин: после удара ВСУ по Орлу повреждено остекление нескольких домов

В нескольких многоквартирных домах Орла выбило стекла, также пострадали автомобили после ракетной атаки ВСУ. Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин на странице «ВКонтакте» .

По словам главы города, на месте происшествия работают оперативные службы. Власти намерены оценить ущерб, обеспечить безопасность жителей и организовать устранение последствий удара.

В ближайшее время сотрудники городской администрации проведут поквартирные обходы, чтобы зафиксировать повреждения. После этого подрядные и управляющие организации должны приступить к восстановительным работам.

Днем ранее на дамбе Нижегородской ГЭС приостановили движение автомобилей из-за беспилотной опасности. Водителей призвали объезжать этот участок по дорогам общего пользования.

Также в администрации уточнили, что работу временно остановил общественный транспорт.