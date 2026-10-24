Мэр Орла рассказал о повреждениях в городе после атаки ВСУ
Парахин: после удара ВСУ по Орлу повреждено остекление нескольких домов
В нескольких многоквартирных домах Орла выбило стекла, также пострадали автомобили после ракетной атаки ВСУ. Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин на странице «ВКонтакте».
По словам главы города, на месте происшествия работают оперативные службы. Власти намерены оценить ущерб, обеспечить безопасность жителей и организовать устранение последствий удара.
В ближайшее время сотрудники городской администрации проведут поквартирные обходы, чтобы зафиксировать повреждения. После этого подрядные и управляющие организации должны приступить к восстановительным работам.
Днем ранее на дамбе Нижегородской ГЭС приостановили движение автомобилей из-за беспилотной опасности. Водителей призвали объезжать этот участок по дорогам общего пользования.
Также в администрации уточнили, что работу временно остановил общественный транспорт.