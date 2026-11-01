ВСУ 85 раз атаковали Белгородскую область за сутки

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 85 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев в телеграм-канале .

«Произведены удары по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому и Шебекинскому округам», — написал он.

Враг совершил шесть артиллерийских обстрелов и трижды сбросил с беспилотников взрывные устройства.

Благодаря расчетам сил ПВО 108 БПЛА удалось подавить. Три человека в Грайворонском, Белгородском и Ровеньском округах получили ранения, один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 235 БПЛА Вооруженных сил Украины.