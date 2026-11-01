360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    ВСУ 85 раз атаковали Белгородскую область за сутки

    За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 85 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев в телеграм-канале.

    «Произведены удары по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому и Шебекинскому округам», — написал он.

    Враг совершил шесть артиллерийских обстрелов и трижды сбросил с беспилотников взрывные устройства.

    Благодаря расчетам сил ПВО 108 БПЛА удалось подавить. Три человека в Грайворонском, Белгородском и Ровеньском округах получили ранения, один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

    Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 235 БПЛА Вооруженных сил Украины.

    Читайте также

    Первая неуязвимая. Какой может быть «Герань-6»

    Российские военные атаковали логистические центры ВСУ в Харькове

    Силы ПВО сбили за день 19 беспилотников, летевших на Москву

    Первая неуязвимая. Какой может быть «Герань-6»

    Российские военные атаковали логистические центры ВСУ в Харькове

    Силы ПВО сбили за день 19 беспилотников, летевших на Москву