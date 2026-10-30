Два человека погибли в Самарской области, ликвидируя последствия атаки ВСУ

Двое мужчин погибли в Самарской области в результате удара украинских военных. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в «Максе» .

«Они выполняли ликвидацию последствий удара ВСУ. Приношу глубокие соболезнования семьям и близким. Наши земляки погибли героями», — написал чиновник.

Он добавил, что в ходе атаки пострадали люди, не уточнив их точное число.

Федорищев отметил, что семьям погибших и пострадавших окажут помощь. Он выразил соболезнования землякам, потерявшим родных.

Ранее в Орле при ударе по заводу в Советском районе погибли пять человек. Их семьям выплатят по полтора миллиона рублей.