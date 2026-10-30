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    Два человека погибли в Самарской области, ликвидируя последствия атаки ВСУ

    Фото: 360.ru

    Двое мужчин погибли в Самарской области в результате удара украинских военных. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в «Максе».

    «Они выполняли ликвидацию последствий удара ВСУ. Приношу глубокие соболезнования семьям и близким. Наши земляки погибли героями», — написал чиновник.

    Он добавил, что в ходе атаки пострадали люди, не уточнив их точное число.

    Федорищев отметил, что семьям погибших и пострадавших окажут помощь. Он выразил соболезнования землякам, потерявшим родных.

    Ранее в Орле при ударе по заводу в Советском районе погибли пять человек. Их семьям выплатят по полтора миллиона рублей.

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