Силы ПВО сбили 235 украинских БПЛА над регионами России за ночь
Прошедшей ночью силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 235 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«В течение прошедшей ночи (с 20:00 31 октября до 08:00 1 ноября) дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в министерстве.
БПЛА ликвидировали в Белгородской, Брянской, Калужской, Воронежской и Курской областях, под Липецком, Нижним Новгородом, Орлом, Пензой и Ростовом-на-Дону.
ВСУ также пытались атаковать беспилотниками Рязанскую, Саратовскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую области и Московский регион.
Накануне силы ПВО сбили 19 летевших на Москву БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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