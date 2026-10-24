Генсек ООН отреагировал на объявление перемирия в Алешках

Прекращение огня позволит улучшить гуманитарную ситуацию в городе Алешки Херсонской области, уверен генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он предложил распространить эту практику и на другие населенные пункты. Об этом заявил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик, сообщил ТАСС .

Гутерриш, по его словам, высоко оценил усилия всех, кто способствовал достижению режима тишины в Алешках. Это, по его мнению, позволит улучшить тяжелую гуманитарную ситуацию в городе, оказать помощь и организовать эвакуацию.

«Он надеется, что подобные договоренности могут быть распространены и на другие районы, где страдает гражданское население», — сказал Дюжаррик.

Российские военные прекратят огонь у Алешек утром 27 октября и проведут инженерную разведку для безопасного перемещения гумколонны, сообщил ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Белый дом объявил, что перемирие начнется 29 октября.