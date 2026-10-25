Украинские беспилотники атаковали Белгород. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области в «Максе» .

«Белгород подвергся массированной атаке БПЛА. По предварительной информации, есть пострадавшие. Все экстренные службы выехали на места», — объявили власти.

Атаки продолжались всю ночь, начиная с 20:33 24 октября. Кроме Белгорода воздушная угроза объявлялась в Вейделевском, Ровеньском, Алексеевском, Красногвардейском, Новооскольском, Чернянском и Красненском муниципальных округах.

Ранее беспилотники нацелились на Омскую область. После прилета в логистическом центре Ozon разгорелся пожар. Персонал эвакуировался, никто не пострадал.

В Липецке обломки БПЛА упали на парковку. Загорелись несколько машин.