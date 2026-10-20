Число пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область выросло до четырех
Число мирных жителей, пострадавших при налете беспилотников ВСУ на Октябрьский район Курской области, возросло до четырех. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в «Максе».
«У 31-летнего мужчины осколочное ранение левого плеча. Он самостоятельно обратился в Курскую областную больницу», — написал глава региона.
Он уточнил, что медики оказали раненому всю необходимую помощь.
Ранее Хинштейн сообщил, что беспилотник самолетного типа атаковал объект энергетики в Октябрьском районе. В результате 17 тысяч человек остались без электричества, трое мужчин были ранены. Один из них отказался от госпитализации, двоих перевезут на лечение в областной центр.
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