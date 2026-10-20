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    Число пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область выросло до четырех

    Фото: РИА «Новости»

    Число мирных жителей, пострадавших при налете беспилотников ВСУ на Октябрьский район Курской области, возросло до четырех. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в «Максе».

    «У 31-летнего мужчины осколочное ранение левого плеча. Он самостоятельно обратился в Курскую областную больницу», — написал глава региона.

    Он уточнил, что медики оказали раненому всю необходимую помощь.

    Ранее Хинштейн сообщил, что беспилотник самолетного типа атаковал объект энергетики в Октябрьском районе. В результате 17 тысяч человек остались без электричества, трое мужчин были ранены. Один из них отказался от госпитализации, двоих перевезут на лечение в областной центр.

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