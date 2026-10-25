Число жертв удара по заводу в Орле выросло до четырех

При разборе завалов на заводе в Орле обнаружили тело еще одного погибшего. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы региона, объект подвергся ракетной атаке ВСУ. Спасатели продолжают искать еще одного человека.

«У нас сейчас в розыске еще один человек. Привлечены строители, чтобы разобрать завалы и, возможно, найти тело одного погибшего. Посмотрели по камерам — есть большой риск, что человек мог остаться в здании», — сказал Клычков.

Ранее губернатор сообщал о трех погибших, обнаруженных под завалами. Он отмечал, что удар по городу ВСУ нанесли ракетой, произведенной странами НАТО.

Помимо этого, при атаке ранения получили не менее восьми человек. Клычков назвал это нападение особо циничным, потому что украинские военные нанесли его в час пик.