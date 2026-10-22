Силы ПВО с полуночи сбили 163 БПЛА, летевших в направлении Москвы

Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 163 БПЛА, летевших в направлении Москвы. Об этом мэр Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале .

Российские военнослужащие сбили первые пять беспилотников после 02:00. Затем Собянин сообщал о новых уничтоженных БПЛА, летевших в сторону столицы.

«Семьдесят три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО Минобороны», — написал мэр в 04:05.

Собянин добавил, что на местах падения обломков беспилотников уже работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 22 октября ВСУ также атаковали Липецкую область. Как сообщил губернатор Игорь Артамонов, в Липецке обломки беспилотника рухнули на многоэтажку, повредив остекление. Позже глава региона уточнил, что во время атаки ВСУ пострадал мужчина.