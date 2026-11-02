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    Лантратова поблагодарила Белоруссию за помощь в проведении гуммиссии в Алешках

    Фото: РИА «Новости»

    Белоруссия внесла значительный вклад в проведение гуманитарной миссии в Алешках. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

    По ее словам, белорусские власти также активно участвовали в организации переговоров с украинской стороной. Лантратова выразила благодарность за эту помощь.

    «Хочу выразить огромную благодарность белорусской стороне за помощь не только в гуманитарной миссии по Алешкам, а за помощь на самом деле в организации переговорного процесса», — сказала омбудсмен.

    В Гомеле прошли переговоры Лантратовой с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом по итогам проведения гуманитарной миссии. Туда же направили эвакуированных жителей Алешек, которые пожелали отправиться на Украину.

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