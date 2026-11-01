Мелания Трамп выразила надежду на прочный мир после миссии в Алешках

Первая леди США Мелания Трамп выразила надежду, что гуманитарная операция в Алешках Херсонской области станет первым шагом к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине. Об этом она написала в социальной сети X.

По словам супруги американского президента, временное прекращение боевых действий позволило местным жителям свободно передвигаться и получать необходимые продукты, питьевую воду и лекарства.

«Пусть Алешки станут отправной точкой на пути к прочному миру», — заявила Мелания Трамп.

Москва и Киев при содействии первой леди США договорились о временном прекращении огня в районе Алешек для проведения гуманитарной миссии.

Операция состоялась 30 октября. Как сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, жителям доставили несколько десятков тонн продовольствия, средств гигиены, топлива для генераторов и других необходимых вещей.

Кроме того, желающим организовали выезд из города. Люди смогли отправиться как в другие российские регионы, так и на Украину.