Семьям участников СВО вручили награды в Солнечногорске

16 октября в местной Ассоциации ветеранов СВО состоялась церемония вручения государственных наград родственникам бойцов, погибших при исполнении воинского долга. Им вручили семь наград, присужденных посмертно: орден Мужества, медаль «За отвагу» и медаль Суворова.

На мероприятии присутствовали заместитель главы округа Эдуард Машковцев, советник главы муниципалитета Виктория Куракова, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Воробьев и военный комиссар Юрий Быль.

Также в церемонии участвовали протоиерей Дионисий Артемьев, ответственный за пастырскую помощь участникам специальной военной операции в Солнечногорском церковном округе, члены Ассоциации ветеранов СВО и близкие погибших бойцов.

«Вручение государственных наград — это дань уважения нашим бойцам и сохранение памяти о каждом из них. Для родных очень важно знать, что их близких помнят, ценят их подвиг и гордятся ими. Наши воины отдали самое дорогое — свои жизни, чтобы мы могли жить под мирным небом, работать, растить детей и радоваться каждому дню. Наша задача — не только хранить память о героях, но и окружать заботой их семьи, чтобы они чувствовали: они не одни, рядом всегда есть люди, готовые помочь», — подчеркнула Виктория Куракова.

Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска предоставляет участникам боевых действий и членам их семей психологическую и юридическую поддержку. Специалисты организации помогают с прохождением реабилитации, социальной адаптацией, получением положенных льгот, поиском работы и повышением профессиональной квалификации.

За помощью можно обратиться по адресу: улица Красная, дом № 22А, торговый центр «Солнечный», первый этаж.