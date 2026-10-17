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    Силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер

    Фото: Пресс-служба Минобороны

    В акватории Черного моря уничтожили безэкипажный катер военно-морских сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Удар по боевому аппарату нанесли силы Черноморского флота.

    Также средства ПВО сбили в зоне спецоперации боеприпас РСЗО HIMARS американского производства и 654 беспилотников самолетного типа.

    Ранее ведомство сообщило, что российские военные освободили восемь населенных пунктов. Под контроль России перешли город Доброполье, поселок Алексеево-Дружковка, села Первомайское и Сергеевка в ДНР, Паламаревка и Ковалевка Харьковской области Великомихайловка в Днепропетровской и Малокатериновка в Запорожской.

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