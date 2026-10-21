Силы ПВО за день сбили 51 БПЛА ВСУ в небе над Россией

Силы противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 51 БПЛА ВСУ над шестью областями страны и акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение дня в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — уточнили в военном ведомстве.

Российские военнослужащие ликвидировали вражеские беспилотники над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Псковской и Тверской областями. Кроме того, силы ПВО сбили БПЛА ВСУ над акваторией Черного моря.

Ранее российские военные поразили логистический центр «Эпицентр-К» в Ровно, а также атаковали беспилотниками суда и портовую инфраструктуру Украины.