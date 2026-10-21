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    Силы ПВО за день сбили 51 БПЛА ВСУ в небе над Россией

    Фото: РИА «Новости»

    Силы противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 51 БПЛА ВСУ над шестью областями страны и акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «В течение дня в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — уточнили в военном ведомстве.

    Российские военнослужащие ликвидировали вражеские беспилотники над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Псковской и Тверской областями. Кроме того, силы ПВО сбили БПЛА ВСУ над акваторией Черного моря.

    Ранее российские военные поразили логистический центр «Эпицентр-К» в Ровно, а также атаковали беспилотниками суда и портовую инфраструктуру Украины.

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