Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Восток» уничтожили операторов БПЛА ВСУ на территории Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что координаты противника в лесополосе в артиллерийские подразделения передали разведчики.

«Расчеты орудий Д-30 нанесли серию ударов, уничтожив цели», — заявили в пресс-службе.

Ранее в воскресенье Минобороны объявило об освобождении четырех населенных пунктов в зоне СВО. В Харьковской области боевую задачу выполнили бойцы «Севера» и взяли под контроль Резниково и Купино. В Донецкой Народной Республики от боевиков ВСУ освободили Новотроицкое и Петровское, там отличились военнослужащие «Центра».

Также в ночь на 11 октября российские силы поразили дата-центр «Тенет» в Одессе, его использовали в интересах украинской армии.