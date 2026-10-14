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    Собянин рассказал о сбитых БПЛА, аппараты летели на Москву

    Силы ПВО сбили 30 БПЛА ВСУ, летевших на Москву

    Фото: РИА «Новости»

    Российские силы и средства ПВО ликвидировали 30 украинских беспилотников. Эти аппараты летели в сторону Москвы, рассказал в телеграм-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    Где именно нейтрализовали БПЛА, не уточнялось. Примерно в 23:47 Собянин рассказал о том, что ПВО сбили 20 украинских аппаратов. Через 13 минут уничтожили еще 10.

    Предыдущее сообщение о беспилотниках у Москвы Сергей Собянин опубликовал в 11:00 — тогда сбили пять БПЛА ВСУ, на место падения их обломков прибыли экстренные службы.

    С вечера 12 октября до утра 13 октября Украина направила в сторону Московского региона 217 БПЛА.

    Большую их часть ПВО нейтрализовали на дальних подступах. Еще 65 аппаратов сбили на подлете к российской столице.

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