Собянин рассказал о сбитых БПЛА, аппараты летели на Москву

Российские силы и средства ПВО ликвидировали 30 украинских беспилотников. Эти аппараты летели в сторону Москвы, рассказал в телеграм-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

Где именно нейтрализовали БПЛА, не уточнялось. Примерно в 23:47 Собянин рассказал о том, что ПВО сбили 20 украинских аппаратов. Через 13 минут уничтожили еще 10.

Предыдущее сообщение о беспилотниках у Москвы Сергей Собянин опубликовал в 11:00 — тогда сбили пять БПЛА ВСУ, на место падения их обломков прибыли экстренные службы.

С вечера 12 октября до утра 13 октября Украина направила в сторону Московского региона 217 БПЛА.

Большую их часть ПВО нейтрализовали на дальних подступах. Еще 65 аппаратов сбили на подлете к российской столице.