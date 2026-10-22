Обломки БПЛА рухнули на многоэтажку в Липецке
Артамонов: в Липецке рухнувшие обломки БПЛА повредили остекление многоэтажки
В Липецке обломки беспилотника упали на многоквартирный дом, повреждено остекление здания. Об этом губернатор Игорь Артамонов сообщил в «Максе».
«Обломки беспилотника упали на многоквартирный дом в Липецке. В результате повреждено остекление здания», — написал глава региона.
Губернатор уточнил, что оперативные службы уже работают на месте происшествия.
Ранее Минобороны сообщило, что днем 21 октября силы противовоздушной обороны сбили 51 вражеский беспилотник. Украинские неонацисты атаковали шесть российских регионов.
Читайте также