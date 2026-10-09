В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадала пенсионерка

В Суджанском районе Курской области украинский беспилотник ранил 66-летнюю женщину. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн .

По его словам, это произошло 5 октября в селе Замостье. Украинский дрон квадрокоптерного типа атаковал территорию возле частного дома.

В результате удара у женщины диагностировали слепые осколочные ранения головы и правого плеча. Сегодня она самостоятельно обратилась в Курскую областную больницу. Медики оказали ей всю необходимую помощь.

Ранее в Калужской области при ночной атаке ВСУ пострадали девять человек. Пять из них госпитализировали, они все еще находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

В Брянской области БПЛА ранил местного жителя. Он получил осколочные ранения.

Всего минувшей ночью средства ПВО уничтожили более 500 украинских беспилотников над российскими регионами.