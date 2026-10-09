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    В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадала пенсионерка

    Фото: РИА «Новости»

    В Суджанском районе Курской области украинский беспилотник ранил 66-летнюю женщину. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    По его словам, это произошло 5 октября в селе Замостье. Украинский дрон квадрокоптерного типа атаковал территорию возле частного дома.

    В результате удара у женщины диагностировали слепые осколочные ранения головы и правого плеча. Сегодня она самостоятельно обратилась в Курскую областную больницу. Медики оказали ей всю необходимую помощь.

    Ранее в Калужской области при ночной атаке ВСУ пострадали девять человек. Пять из них госпитализировали, они все еще находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

    В Брянской области БПЛА ранил местного жителя. Он получил осколочные ранения.

    Всего минувшей ночью средства ПВО уничтожили более 500 украинских беспилотников над российскими регионами.

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